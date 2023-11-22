حماس تحذر إسرائيل.. يدنا على الزناد رغم الهدنة

بعد أربعينية الموت وأكثر هدنة في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس في حرب دمرت نصف القطاع وشردت أكثر من مليون شخص منذ السابع من أكتوبر

لتعلن حركة حماس أنه ورغم الهدنة تبقى يدُها على الزناد.

فهل هي فرض المعادلة الإسرائيلية ميدانيا أم العكس؟

وما الذي سيبقى للحركة للتفاوض عليه بعد إغلاق ملف الأسرى المدنيين مع استعداد إسرائيل لقتل من تبقى منهم مقابل هزيمة حماس؟

وهل تسير الجبهات الأخرى في إطار من وحدة الساحات أم أثبتت المعارك أن الشعارات تتكسر على أرض الميدان..

نتابع هذه المواضيع مع ضيفنا موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج.

تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق لـRT:

نحن أمام عدو نازي تجاوز كل القوانين الدولية بقتل المدنيين وحرمانهم من الماء والكهرباء

القتلى من الإسرائيليين والجرحى كثر ويعلن عنهم الاحتلال واحدا تلو الآخر

تم تدمير 20% من الدبابات والمدرعات التي دخلت إلى قطاع غزة

لا إسرائيل حققت ما تريد ولا حماس حققت كل ما تريد

الهدنة هي هزيمة استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة

الحركة فرضت نفسها كطرف محارب ضد الطرف المعتدي وهو إسرائيل

الهدنة تبدأ من يوم الخميس وسيعلن رسميا عن الموعد وقد يكون العاشرة صباحا

قتل الأطفال والنساء لا يشكل نصرا لإسرائيل وما نفعله تجاه الاحتلال هو قتل المقاتلين

كنا نريد إطلاق سراح بعض الأسرى دون مقابل وقلنا إن النساء والأطفال ضيوف

إسرائيل قالت إنها ستفرج عن الأسرى بالقوة ولكنها تنازلت ووقعت اتفاقا مع حماس

موضوع الأسرى العسكريين موضوع مختلف تماما ولن يفتح الآن

سيكون هناك جولة أخرى من المباحثات لإطلاق سراح الأسرى لدى العدو

سنشكر كل من يقدم أي شيء في معركة الشرف وسنستمر من أجل حقوق شعبنا وحريته

قرارنا أن يدنا ستبقى على الزناد والشعب الفلسطيني بدأ نضاله منذ أكثر من 100 عام

حركة حماس متماسكة وقرارها واحد ولا اختلاف داخلها

الأنفاق كانت للحماية من أطنان المتفجرات التي ألقيت على غزة

الأنفاق تذيق القوات الغازية الأمرين

سلاحنا بيدنا وسنقاومهم وننتصر عليهم

المنتصر هو من سيحدد كيف سيدار قطاع غزة ونحن سننتصر وسنشكل مستقبل غزة

الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يجب أن توجه سلاحها للاحتلال

سنقاوم القوات الإسرائيلية وسنردهم ولن يبقوا هناك

قواتنا لم تشارك كلها في القتال مع الاحتلال وسيكون هناك مفاجآت لإسرائيل كل يوم

إسرائيل نجحت بأهدافها النازية في القتل والتهجير

سيدخل على الأقل 200 شاحنة يوميا من المساعدات إلى قطاع غزة والأمم المتحدة ستوزعها

الغرب لم يقدم لحركة حماس أي شيء غير الموت