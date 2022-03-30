حلف روسيا والصين.. هل هيمنة واشنطن إلى زوال؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاءِ نَظِيره الصيني وانغ يي في مدينة تونشي الصينية، سعي موسكو وبكين لإحلال نظام دولي عادلٍ ومتعددِ الأقطاب،

مشددا على أن العالمَ يمر بمرحلةٍ خطرةٍ في تاريخ العلاقات الدولية ستتضح بعدها ملامح الوضع الدولي.

من جانبه شدد وزير الخارجية الصيني خلال اللقاء على عدم قابلية الأمن للتجزئة وضرورة مراعاة مخاوف الجميع، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية نتيجة لتراكم المشاكل الأمنية في أوروبا، كما أكد وانغ يي نية البَلَدان في تطوير التّعاون الثنائي في جميع المجالات مؤكدة أن رغبة الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية أصبحت أقوى.

وفي سياق آخر قال المتحدثُ باسم الخارجية الصينية وين بين إن محاولاتِ واشنطن الضغط َعلى موسكو وبكين أو احتواءَهما ستفشل وأضاف خلال الإحاطةِ اليومية، أن استراتيجيةَ الدفاع الوطني الأمريكيةَ الجديدةَ تعجُ بأفكارِ حقبةِ الحرب الباردة.

فهل تعجل الشراكة الروسية الصينية بتقويض الهيمنة الأمريكية والتأسيس لنظام عالمي جديد؟