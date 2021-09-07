حكومة طالبان الجديدة.. هل تنال اعترافا دوليا؟

أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة برئاسة الملا محمد حسن أخوند تتكون من ثلاثة وثلاثين وزيرا،

حيث كان نحو أربعة عشر منهم أعضاء في حكومتها السابقة قبل الغزو الأمريكي، كما أن وزير الداخليةِ في الحكومة الجديدة سراج الدين حقاني يخضع لعقوبات أمريكية..

زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، قال إن قوانين الشريعة الإسلامية ستنظم كل شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، وجدد إلتزام الحركة بالقوانين والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية..

فهل تستجيب الحكومة الأفغانية الجديدة لتطلعات المجتمع الدولي، وماهي ردود الفعل في الداخل الأفغاني؟

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