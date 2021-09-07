حكومة أفغانستان: حكومة شعب أم حركة؟
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ضيوف الحلقة فاسيلي كرافتسوف مستشار سابق بوزارة الأمن الأفغانية و أليكسي مالاشينكو كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.
ضيوف الحلقة فاسيلي كرافتسوف مستشار سابق بوزارة الأمن الأفغانية و أليكسي مالاشينكو كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.
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