 
مباشر
أبعاد روسية

حكومة أفغانستان: حكومة شعب أم حركة؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8hk

ضيوف الحلقة فاسيلي كرافتسوف مستشار سابق بوزارة الأمن الأفغانية و أليكسي مالاشينكو كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا