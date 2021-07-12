حكم بقضية "الفتنة" بالأردن.. سياسي أم قانوني؟

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قرارا يقضي بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال المؤقتة بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد ، في قضية الفتنة.

وخلصت المحكمة في قرارها الى أن أركان التجريم في القضية كاملة، وأن المتهميْن يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني.

محمد العفيف محامي عوض الله قال إن القرار قابل للتمييز خلال ثلاثين يوما كمرحلة ثانية من التقاضي.

بينما قال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل عوض الله أيضا إن الحكم يفتقر إلى الشفافية والعدالة..

فما هي أبعاد قرار محكمة أمن الدولة الأردنية؟

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