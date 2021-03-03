حقيقة تحالف إسرائيل مع دول خليجية ضد إيران؟

بالحزم والوعيد جاء أول رد من طهران على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نية إقامة ترتيب أمني خاص مع الدول الخليجية التي تشارك إسرائيل مخاوف بشأن إيران،

موقف طهران نقله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد وحيدي في تصريحات لأرتي قلل فيها من قدرة هذا التحالف على مواجهة بلاده محذرا مما وصفه بالحماقة التي ستجر عواقب وخيمة وضربات قوية جدا.

الخطوة الإسرائيلية والتحذير الإيراني يأتي في سياق توتر متصاعد بالمنطقة مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة على السعودية وانفجار غامض استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان تتهم إسرائيل إيران بتدبيره.

فما هي صيغ الترتيب الأمني بين إسرائيل ودول عربية لمواجهة إيران؟ وما هي خطط إيران للتعامل مع هذا التنسيق في ظل مساعي إحياء مفاوضات الملف النووي؟

Your browser does not support audio tag.