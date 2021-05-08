حقيقة الصاروخ الصيني.. ماذا بعد سقوطه؟

ما زال الصاروخ الصيني التائه "لونغ مارش خمسة بي" يثير جدلاً وترقبًا حول موعد ومكان سقوطه في رحلته الأرض مع احتمالية ارتطامه بمناطق مأهولة بالسكان.

مركز الفلك الدولي كشف أن حطامَ الصاروخ الصيني سيمر مساء يوم السبت أربع مرات فوق الوطن العربي، مشيرًا إلى إلى أن ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وأن مصر ليست من بينها.

يأتي ذلك أيضا مع حديث لوزارة الدفاع الأمريكية التي أكدت على لسان الوزير لويد أوستن إنها تراقب الصاروخ لكنها لا تخطط لإسقاطه أو تدميره.

فهل يتسق حجم المخاوف التي أثيرت حول الصاروخ مع مستوى التهديد المقبل؟ ما هي سيناريوهات سقوط الصاروخ؟ وإلى أي مدى يمكن ربط يجري بالتنافس الأمريكي الصيني حول الفضاء؟

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