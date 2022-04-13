حظر الغرب نفط روسيا.. السلاح يصيب حامله

إلى غير رجعة ولَّت أوهام انهيار الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية. ضربت تداعيات هذه العقوبات جيوب ملايين المواطنين في الغرب ورفعت نسب التضخم إلى مستويات غير مسبوقة حتى في دول كانت للأمس القريب أمثلة للنجاح الاقتصادي. كل هذا هو بسبب أخطاء القادة الغربيين، يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين. الآن وبفضل العقوبات، باتت أمام روسيا فرصة الوصول إلى أسواق جديدة باستخدام العملات الوطنية، ما سيجعل العقوبات الغربية مجرد ذكرى.. ما هي خيارات روسيا؟ ما هو مستقبل الاقتصاد الغربي؟ وكيف ستكون تداعيات كل ذلك على العلاقات بين روسيا والغرب؟

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