حزب الله والقوات اللبنانية.. تصعيد نحو الحرب؟

"نحن لسنا ضعفاء، ولكن لدينا أخلاق وقيم، وأقول لحزب القوات ورئيسه لا تخطئوا الحساب وتأدبوا".

الموقف للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي أطل في خطاب متلفز ووجه حديثه مباشرة إلى جعجع قائلا: "عناصر حزب الله بهيكله العسكري مدربون ومجهزون ولديهم تجارب، وعددهم 100 ألف مقاتل.. مع مين بدك تعمل حرب أهلية أو اقتتال داخلي؟" القوات اللبنانية ردت بالقول إنها لا تبحث عن حرب أهلية، ورهانها على الجيش اللبناني مشيرة إلى أن رد الفعل أثناء أحداث الطيونة كان طبيعيا للدفاع عن النفس.

أسئلة وخطاب تعكس مدى حساسية وتوتر الوضع اللبناني خاصة مع اتهام بعض الافرقاء السياسيين لجهات خارجية بالتحريض لافتعال أزمة على الساحة اللبنانية. وبين التطورات الميدانية والسياسية يستمر ملف التحقيق بانفجار المرفأ بالبروز الى الواجهة بتعقيدات كثيرة لا يبدو انها ستنتهي قريبا.

نسأل اكثر عن لبنان.. الى أين تتجه الأوضاع؟ هل هناك فعلا تحريض خارجي لافتعال حرب أهلية؟

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