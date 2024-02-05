حزب الله وإسرائيل.. هل ينذر التصعيد الحدودي بحرب كبرى؟

مع استمرار حزب الله بدك المواقع الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، يأتي تهديد تل أبيب للحزب على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس

وأكد كاتس أن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان مضيفًا أن إسرائيل ستتحرك عسكريًا لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية إذا لم يتم التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء العنف.

هذا التحذير يتزامن مع كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب من المتوقع أن توافق على ابتعاد حزب الله إلى مسافة نحو اثني عشر كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل، وذلك في إطار الاتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.

فهل تنفذ تل أبيب تهديدها بشن عمل عسكري ضد حزب الله؟ وما قدرة الحزب في المقابل على صد أي هجوم إسرائيلي؟

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