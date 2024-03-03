حزب الله وإسرائيل.. اشتباكات حدودية تقرب "الحرب الكبرى"

ترتفع وتيرة الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية.. تل أبيب تعلن أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لن يشمل جبهتها الشمالية مع لبنان..

وحزب الله يؤكد جهوزيته لمواجهة أي تصعيد محتمل.. وبالتزامن مع زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، تقول الخارجية اللبنانية إنه "إذا ما فرضت الحرب علينا فنحن جاهزون لها".. لبنان وسيناريوهات الحرب الشاملة في ظل تعثر مفاوضات وقف الحرب على غزة هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها مدير تحرير صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي.

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