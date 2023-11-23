حزب الله اللبناني يهدد وإسرائيل تحذر.. هل اقتربت الحرب الإقليمية؟

مع اندلاع الحرب في قطاع غزة سارع حزب الله إلى الدخول في المعركة مع إسرائيل بعد أشهر من التهدئة ورسائل الطمأنة التي تكللت بترسيم الحدود البحرية..

لكنَّ يومَ السابع من أكتوبر فجر الجبهة الجنوبية في لبنان التي سارع فيها الحزب لإعلان مساندته لغزة وقدّم العشرات من عناصره في المواجهة تأكيدا لعزمه المضيَ في تشتيت قوات إسرائيل، كما تم الإعلانُ مرارا.. وذلك رغم الانتقادات التي وُجهت للحزب بعدم انخراطه بشكل كاف في المعركة خاصة أنه هدد وتوعد بمئات آلاف الصواريخ في مصطلح وحدة الساحات من جهة وبين من يرى أنه قدم ما يستطيع ضمن معادلة إقليمية ودولية والأهم داخلية.

- فهل تشتعل تلك الجبهة بشكل أكبر خاصة مع استخدام الحزب لأسلحة جديدة وإسقاطِه أعدادا من القتلى في الجانب الإسرائيلي؟

- أم أن الأوضاع تتجه للتهدئة بالنظر إلى الموقف الإيراني الذي على ما يبدو لا يريد توسيع الحرب مشتركا بذلك مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي

- وماذا عن تهديدات القادة في إسرائيل بتحويل لبنان لغزة أخرى..