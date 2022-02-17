حزب الله اللبناني يهدد إسرائيل بآلاف الصواريخ الدقيقة والمسيّرات.. ماذا بعد؟

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الحزب رفع قدراته العسكرية في السنوات الأخيرة وأصبح لديه آلاف الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة مع القدرة على تصنيعها محليا.

نصر الله أوضح أن الضربات الإسرائيلية التي منعت نقل السلاح عبر الأراضي السورية من إيران إلى لبنان شكلت تهديدا وفرصة في ذات الوقت أفضت إلى نتائج مثمرة.

إعلان حزب الله تزامن مع استهداف الجيش الإسرائيلي لبعض النقاط في محيط دمشق بصواريخ أطلقت من الجولان.. كما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي أجرت تدريبات لمدة أسبوع، لمحاكاة الحرب على الجبهة الشمالية ضد حزب الله.

فهل تلجأ إسرائيل لتنفيذ وعيد مسؤوليها بشن حرب واسعة على حزب الله إذا تجاوزت ترسانته ألف صاروخ دقيق؟ أم أن معادلات الردع تتحول في المنطقة؟