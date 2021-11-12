حزب الله اللبناني يتمسك بجورج قرداحي.. حدة التوتر مع السعودية تتصاعد؟

فك القيود التي فرضتها دول مجلس التعاون الخليجي على لبنان وعدم تكرار هذه الإجراءات مع كل موقف سياسي مماثل،

ضمانات قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه سيستقيل إن قدمتها الرياض في وقت يرى فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل لأن السعودية ستطالب بالمزيد وهو الموقف الذي دفع آخرين للقول أن حزب الله خرب بيوت اللبنانيين في الخليج بالموازاة مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها بالبلاد

هل تقدم السعودية الضمانات المطلوبة أم أن الأزمة تجاوزت استقالة قرداحي؟ وما إمكانية تجاوب حزب الله مع الرياض في الحالتين؟