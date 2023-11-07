حزب الله اللبناني وحماس.. صواريخ تضرب العمق الإسرائيلي

تدخل الحرب على غزة شهرها الثاني ولا تزال كل محاولات التوصل الى وقف لإطلاق النار تصطدم برفض تل أبيب وواشنطن..

وهو ما يزيد من فرص اتساع دائرة المواجهات العسكرية الى جبهات اخرى، وخاصة جبهة لبنان الجنوبية في ظل ارتفاع وتيرة القصف المتبادل وتخطيه للمرة الأولى دائرة الاستهدافات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

متابعة لحرب غزة نستضيف في هذه الحلقة أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد مصطفى حمدان