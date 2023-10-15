حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مناوشات قد تفجر حربا كبيرة

على الرغم من المحاولات والضغوط الدولية لتحييد لبنان عن دائرة الحرب في قطاع في غزة، إلا أن حدة التوتر ترتفع تدريجيا على حدود لبنان الجنوبية أمام التصعيد العسكري ميدانيا،

تتواصل الجهود الدبلوماسية لعدم انزلاق المنطقة برمتها إلى حرب يصعب التنبؤ بنتائجها.

آفاق الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد العسكري هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها الكاتب السياسي في جريدة النهار اللبنانية رضوان عقيل..