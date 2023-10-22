حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مناوشات تمهد لسيناريوهات حرب طويلة

مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث، يتواصل ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في كل لحظة من دون أي مؤشرات تشي بإمكانية التهدئة.

دوليا، تحاول الولايات المتحدة تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين حماس ويطالب بتحرير الأسرى من دون شروط ويؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

عربيا، قمة القاهرة للسلام تفشل بإصدار بيان يحمل إشارة واحدة تدين إسرائيل.

في هذه الحلقة من استديو بيروت نناقش آفاق الحرب على غزة ميدانيا ودبلوماسيا مع مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران.