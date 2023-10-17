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المكتب الإعلامي لحكومة غزة: ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 شهيدا وأصيب 575 مواطنا
استوديو بيروت

حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مناوشات تقرب ساعة الصفر

أخبار العالم العربي

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على الرغم من المشاهد الدموية المتداولة على شاشات التلفزة في مختلف دول العالم لم تتمكن كل الجهود الدبلوماسية حتى الآن من وقف حمام الدم في القطاع..

في المقابل تدفع البحرية الأمريكية والغربية بسفنها الحربية الى شرق المتوسط.. واليوم تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لتصب الزيت على النار في منطقة تعيش أصلا على فوهة بركان..
متابعة للأحداث في غزة نستضيف في هذه الحلقة من استديو بيروت الباحث السياسي يوسف دياب.

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