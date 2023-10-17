حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مناوشات تقرب ساعة الصفر
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8xs
على الرغم من المشاهد الدموية المتداولة على شاشات التلفزة في مختلف دول العالم لم تتمكن كل الجهود الدبلوماسية حتى الآن من وقف حمام الدم في القطاع..
في المقابل تدفع البحرية الأمريكية والغربية بسفنها الحربية الى شرق المتوسط.. واليوم تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لتصب الزيت على النار في منطقة تعيش أصلا على فوهة بركان..
متابعة للأحداث في غزة نستضيف في هذه الحلقة من استديو بيروت الباحث السياسي يوسف دياب.