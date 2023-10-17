حزب الله اللبناني وإسرائيل.. مناوشات تقرب ساعة الصفر

على الرغم من المشاهد الدموية المتداولة على شاشات التلفزة في مختلف دول العالم لم تتمكن كل الجهود الدبلوماسية حتى الآن من وقف حمام الدم في القطاع..

في المقابل تدفع البحرية الأمريكية والغربية بسفنها الحربية الى شرق المتوسط.. واليوم تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لتصب الزيت على النار في منطقة تعيش أصلا على فوهة بركان..

متابعة للأحداث في غزة نستضيف في هذه الحلقة من استديو بيروت الباحث السياسي يوسف دياب.