حزب الله اللبناني وإسرائيل.. توتر حدودي يفرض معادلات ردع جديدة

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا تزامن مع حلول الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز عام الفين وستة..

الجيش الإسرائيلي نشر فيديو لقيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من الأشخاص على السياج الحدودي مع لبنان، وقال في بيان إنه أقدم على تشويش محاولة للمساس بالسياج الأمني.. جاء ذلك في أعقاب إعلان الحزب رفضه بناء سياج أمني في قرية الغجر الحدودية بين لبنان وإسرائيل، واتهامه تل أبيب بضم الجزء الشمالي للقرية الذي يعتبره الحزب أرضا لبنانية.. وكان الحزب قد نصب قبل شهرين خيمة في قرية الغجر أثارت توترا مع إسرائيل التي تطالب اليوم بسحبها وتهدد برد عسكري مباشر.

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