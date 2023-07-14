حزب الله اللبناني لإسرائيل.. مستعدون للحرب
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حديث مع مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني وفيق صفا.
تصريحات مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني لـRT:
- لا نسعى إلى حرب مع إسرائيل لكننا مستعدون لأي تصعـيد
- حرب تموز 2006 سببها غباء إسرائيل بمنع تحرير سمير القنطار في تبادل 2004
- واجهنا في 2006 مؤامرة داخلية بقيادة فؤاد السنيورة لضرب المقاومة
- نريد رئيسا للجمهورية لا يتآمر على المقاومة
- المقاومة في لبنان أقوى بمراحل من أي فترة ماضية
- ترسانة المقاومة العسكرية تضاعفت كثيرا في العتاد والعناصر
- لدينا أسلحة متطورة ونوعية ستغير المعادلات في أي مواجهة محتملة