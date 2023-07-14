حزب الله اللبناني لإسرائيل.. مستعدون للحرب

حديث مع مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني وفيق صفا.

Your browser does not support audio tag.

تصريحات مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني لـRT:

- لا نسعى إلى حرب مع إسرائيل لكننا مستعدون لأي تصعـيد

- حرب تموز 2006 سببها غباء إسرائيل بمنع تحرير سمير القنطار في تبادل 2004

- واجهنا في 2006 مؤامرة داخلية بقيادة فؤاد السنيورة لضرب المقاومة

- نريد رئيسا للجمهورية لا يتآمر على المقاومة

- المقاومة في لبنان أقوى بمراحل من أي فترة ماضية

- ترسانة المقاومة العسكرية تضاعفت كثيرا في العتاد والعناصر

- لدينا أسلحة متطورة ونوعية ستغير المعادلات في أي مواجهة محتملة