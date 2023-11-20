حرب غزة.. مجازر إسرائيل تفضح زيف شعارات الغرب

في الوقت الذي لا يكاد يبدأ أي مسؤول غربي حديثا دون التأكيد على ما يطلق عليه: "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" فإنه يبدو أعمى تماما فيما يتعلق بآلاف الضحايا

من المدنيين وجلهم من الأطفال، ويبدو النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ممثلا في الأمم المتحدة ومنظماتها عاجزا تماما ليس فقط عاجزا عن إيقافها بل عاجزا أيضا عن حماية نفسه، فتقصف مبان تحمل أعلاما أممية ويقتل موظفوها في ضرب بعرض الحائط بكل اتفاقيات جنيف.

فهل تكتب هذه الحرب شهادة وفاة هذا النظام الدولي؟ هذا ما نناقشه مع ضيفتنا أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة نيفين مسعد