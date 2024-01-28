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استوديو بيروت

حرب غزة.. تبرئة أمريكية مطلقة لإسرائيل من الإبادة الجماعية

أخبار العالم العربي

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على مدى 114 يوما تواصل إسرائيل حربها على غزة.. محكمة العدل الدولية تتخذ قرارا لكنه لم يرق إلى إلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار..

وواشنطن تقول إنها لا ترى دليلا على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، على الرغم من سقوط أكثر من مئة ألف شخص ما بين قتيل وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال.. في الأثناء توقف دول غربية تمويل واحدة من أبرز المنظمات الأممية التي تعنى بإغاثة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.. هذه المحاور موضوع نقاش هذه الحلقة من استديو بيروت مع القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور.

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