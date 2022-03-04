حرب عقوبات ضد روسيا.. الغرب يكتوي بنيرانها؟

تحتاج برلين إلى أن تبقي على إمدادات الطاقة من روسيا للحفاظ على استقرار الأسعار وأمن الطاقة، تصريحات لوزير الاقتصاد الالماني أقر فيها بتهديدات لما وصفه بالسلام الاجتماعي في بلاده،

بينما تستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في وقت أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستفي بالتزاماتها الاقتصادية تجاه شركائها

هل تستجيب العواصم الأوروبية للدعوات الروسية لتطبيع التعاون؟ أم أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأوروبي لن تثنيه عن حربه الاقتصادية ضد موسكو؟