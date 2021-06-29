حرب تيغراي بإثيوبيا تشتد.. هل التقسيم قادم؟

أعلنت جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية أنها استعادت السيطرة على عاصمة الإقليم مقلي، وبدأت بملاحقة القوات الإثيوبية التي انسحبت بالفعل من المدينة بعد إعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد

الاتحاد الإفريقي دعا في بيان كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن... بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحداث مقلقة للغاية و تبرهن مرة أخرى على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة..

فإلى أين يمضي الصراع في تيغراي بعد انسحاب القوات الحكومية؟

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