حرب اليمن وأزمة لبنان مع السعودية.. الحل في حوار طهران والرياض؟

بعد أنباء ايجابية حول جولات مفاوضات جمعت الرياض وطهران، تصدر تصريحات إيرانية تكشف عن وجود مؤشرات على أن رغبة السعودية بترميم العلاقات مع إيران أخذت تتلاشى..

تراجع يلقى صداه على الساحتين اللبنانية واليمنية، ففي لبنان توتر دبلوماسي غير مسبوق مع السعودية ودول خليجية على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، وفي اليمن يستمر الميدان في الاشتعال دون وجود أي بوادر لحل سياسي.



ما أسباب هذا التعثر؟ وكيف سينعكس على الملفات التي ينخرط فيها الطرفان؟

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