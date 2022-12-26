حرب المسيرات بين الكوريتين.. هل تتسع دائرة المواجهة؟

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية باختراق مجالها الجوي بخمس طائرات مسيرة، حلقت إحداها حسب وكالة رويترز فوق سيئول التي ردت بدفع مقاتلات ومروحيات هجومية وإطلاق نار تحذيري.

حلقة التوتر الجديدة بين سيئول وبيونغ يانغ تأتي في نهاية عام شهد سلسلة قياسية من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من جانب بيونغ وتوقعات أمريكية بأن كوريا الشمالية تعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

فما هي رسائل بيونغ يانغ من وراء اختراق أجواء سيئول؟ وهل ينبئ التوتر المتصاعد بصدام مباشر؟

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