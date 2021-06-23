حرب إلكترونية أمريكية على إيران وحلفائها.. ما رد طهران؟

في تحول عن المسار الايجابي الذي بدأت تسلكه محادثات فيينا، عادت الادارة الأمريكية إلى نهج العقوبات مع إيران من خلال حجب ستة وثلاثين موقعا إلكترونيا لقنوات ووكالات إخبارية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني يستخدمها لنشر تقارير مضللة.

الرئاسة الايرانية اعتبرت من جهتها إغلاق هذه المواقع تقييدا لحرية الرأي والتعبير ووصفت الخطوة بغير البناءة في سياق يشهد محادثات بفيينا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني استعداد طهران لمنح كبير مفاوضيها صلاحيات التوقيع على الاتفاق لإلغاء العقوبات، واستبعاد الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي إجراء أي مفاوضات حول برنامج طهران للصواريخ الباليستية ونفوذها الاقليمي.