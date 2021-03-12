حرب إعلامية ضد اللقاح الروسي.. ما الهدف؟

أكدت مصادر في الكرملين أن واشنطن وحلفاءها يخططون لإطلاق حملة واسعة ضد لقاح سبوتينك-في ستشارك فيها منظمات غير حكومية، بينها مؤسسة سوروس، بالإضافة الى رويترز، وبي بي سي.

موسكو أكدت أن الهجوم الإعلامي ضد اللقاح الروسي يستهدف الجمهور في الدول الأوروبية التي اعتمدته، بهدف تقويض الثقة به، والترويج للقاح الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية... المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن روسيا لن تشارك في أي سباق مسيّس على اللقاحات... وذكر المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن بلاده قادرة على توفير اللقاح لسبعمئة مليون شخص خارج روسيا في العام الحالي بعد اعتماد اللقاح في إحدى وخمسين دولة.. فما الذي يزعج واشنطن وحلفاءها في اللقاح الروسي؟

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