حرب إسرائيل على غزة.. وفضيحة ازدوجية معايير الإعلام الغربي
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لا شك أننا أمام تحول تاريخي بدأ في غزة لابد من تقييم حجمه ولصالح من يسير دون الوقوع في بروباغندا التخويف والترهيب الممارسة من قبل إسرائيل لخلق واقع جديد..
خمسة أركان بنى عليها الغرب حروبه المدمرة والفاشلة في آن واحد، هذه الأركان كلها متوفرة في حرب غزة: إخفاء الاهداف الاقتصادية وبتر الازمة عن سياقها التاريخي وتسلسله و شيطنة كل من يقاوم مخططاتهم وقلب المعتدي و الضحية ثم العمل على منع وصول وجهات النظر إلى الجمهور. هذه القواعد لخصها الكاتب و الصحفي الاستقصائي المشهور ميشيل كلون، وهو ضيف حلقة "استوديو باريس" اليوم.