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شهود: تصاعد وتيرة الاشتباكات في مدينة بيت حانون ومحيط مستشفى الشفاء
استوديو باريس

حرب إسرائيل على غزة.. دعم غربي مطلق وصمت عن المجازر مطبق

أخبار العالم

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وتيرة القصف وحجم المجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين في غزة تتابع منحاها التصعيدي والتصاعدي بغطاء وضوء أخضر أمريكي وغربي مصمم وبدون حرج على رفض وقف إطلاق النار،

ما أدى إلى سقوط آلاف المدنيين بأسلحة وطرق محرمة دوليا.. متابعة لما يحدث في غزة نحلل المواقف الرسمية الغربية، ما هي أسباب الصمت والدعم المطلق لجرائم إسرائيل رغم الضغوطات، وما هي الأهداف؟
نناقش هذه المواضيع مع ضيفنا الكاتب والاستقصائي المختص في التحليلات السياسية السيد كلود جانفي.

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