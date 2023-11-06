حرب إسرائيل على غزة.. الشاباك في مصيدة الفصائل

منذ السابع من أكتوبر ألقت إسرائيل أطنانا من المتفجرات والصواريخ على قطاع غزة ودخلت عملية برية في هدف معلن، القضاء على حماس

لكن الحصيلة على الرغم أن مراقبين يقولون إنه هدف مستحيل على الرغم أن أكثر من عشرة آلاف إنسان قتلوا داخل غزة حتى تاريخ إذاعة هذا اللقاء فيما عجز الجيش الإسرائيلي عن تحييد سلاح الأنفاق وأعدادُ الدبابات المحترقة والقتلى في صفوف الجيش دليل على ذلك.. فكيف يمكن تقييم ما يجري من الناحية العسكرية والاستخباراتية وكيف سينعكس ما يجري على الداخل في إسرائيل..

نتابع طرح الأسئلة على يعقوب بيري رئيس الشاباك الأسبق

أبرز تصريحات رئيس جهاز الشاباك الأسبق يعقوب بيري لـ RT:

العملية العسكرية البرية ستستمر حتى القضاء على حماس.

لدينا 241 رهينة لدى حماس ونعمل على تحريرهم.

في حال إصابة الرهائن بأي شيء فإن ذلك خطأ حماس وليس إسرائيل.

إسرائيل تدرس خيارات التعامل مع غزة بعد انتهاء الحرب.

توطين الفلسطينيين في سيناء شأن مصري ونحن ندعم هذه الفكرة.

تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حماقة ولا يجب أخذها على محمل الجد.