حرب إسرائيل على غزة.. اقتصاد تل أبيب على شفا الانهيار

مع بدء الهدنة، انتقل جانب من النقاشات في إسرائيل من بحث الوضع على الجبهة إلى إحصاء تداعيات نحو خمسين يوما من العمليات العسكرية على الوضع الاقتصادي،

حيث يهيمن الجدل حسب وسائل الإعلام المحلية حول إمكانية تقليص حجم قوات الاحتياط لتدارك نقص العمالة خشية حدوث انهيار اقتصادي.

قلق تسنده الإحصائيات، فحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الناتج المحلي الإجمالي يفقد شهريا في إسرائيل نحول مليارين وأربعمائة مليون دولار أمريكي.. فيما يتوقع بنك "جيه بي مورغان تشيس"، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.. بموازاة ذلك تدرس وزارة المالية الإسرائيلية تقديم ضمانات لشركات الطيران الأجنبية للعودة إلى إسرائيل لتدارك تضرر قطاعات النقل والسياحة جراء الأوضاع الأمنية في غزة وعلى الحدود مع لبنان.

فما حجم العبء الذي تشكله الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟ وهل ينعكس ذلك على قرار العودة إلى التصعيد بعد انتهاء التهدئة؟

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