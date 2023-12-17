حرب إسرائيل على غزة... إبادة جماعية لا توقفها القوانين الدولية

يوما بعد آخر تثبت حرب إسرائيل على غزة فشل كل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكشف المعايير المزدوجة لهذه المؤسسات وخضوعها لاعتبارات سياسية لا صلة لها بالقوانين الإنسانية.

وما تقوم به إسرائيل بذريعة الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، يدفع إلى التساؤل حول جدوى الاتفاقيات الدولية المعقودة لضمان حقوق الانسان.. دور المؤسسات الأممية في حرب غزة هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي.

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