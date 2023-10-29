حرب إسرائيل بغزة.. وقف إطلاق النار رهن بتطورات الميدان

تمخض الحشد العسكري الإسرائيلي الكبير على تخوم غزة، عمليات توغل بري محدودة في المنطقة الشمالية حتى الآن.

فبغض النظر عن معزوفة القضاء على حماس تفتقر العملية العسكرية واسعة النطاق إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق. لذا دفعت واشنطن تل أبيب إلى تنفيذ عمليات دخول محدودة، تصطدم بمقاومة شرسة من قبل الفصائل الفلسطينية. وما تحاول إسرائيل إخفاءه بشأن سير العمليات في الميدان، يتكشف مع محدودية التحرك في البر حتى الآن. كل ذلك يجري في ظل تزايد المطالب الدولية بوقف الحرب وأنباء عن اتصالات تجريها القاهرة لوقف الحرب وحل الملفات العالقة كالوضع الإنساني في غزة وقضية الأسرى والمحتجزين..

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