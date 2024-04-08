حرب إسرائيل بغزة.. من الإبادة الجماعية للتجويع

مع استمرارِ الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم المأساة الإنسانية نتيجة الحصارِ والتوجيع الممنهج واستهداف البنى التحية المدنية والسكان، يبدو الموقف الإسرائيلي أكثر عزلة

حيث تتعالى المزيد من الأصوات داخل إسرائيل وعبر العالم تدعو الى إنهاء المأساة وفتح المعابرِ لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف آلة القتل الإسرائيلية واستخدام التجويع سلاحا في هذه الحرب..

كما تستمر المظاهرات في الداخل الإسرائيلي الداعاية الى إقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب نحو انتخابات مبكرة و صفقة تبادل للأسرى تنقذ أرواح المحتجزين في قطاع غزة.. وللحديث أكثر عن الوضع الإنساني في القطاع وآفاق التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في ظل حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه من أحزاب اليمين، معنا في برنامج نيوزميكر وزير الصحة الإسرائيلية السابقة والناشطة في حزب يش عتيد ياعيل غيرمان.

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