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استوديو الجزائر

حراك جزائري داعم لغزة.. مقاضاة إسرائيل وتكفل بالمنكوبين

أخبار العالم

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كارثة إنسانية كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين تستمر لشهرين، يجدد الجيش الإسرائيلي قصفه للمستشفيات والمقرات المدنية، يطال القصف هذه المرة مقر جمعية البركة الجزائرية

التي تُؤوي 10 آلاف نازح في غزة، وتتجدد معه التساؤلات حول إرسال المساعدات وإدخالها للقطاع وتزداد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل من الجزائر.
لمناقشة هذه الموضوع نستضيف معنا في استديو الجزائر السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

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