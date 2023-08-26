جيش النيجر يتأهب.. هل بات تدخل أيكواس بدعم فرنسي حتميا؟

مخاطر عملية عسكرية وشيكة على النيجر دفع بمجلسها العسكري لإعلان حالة التأهب القصوى والدفعِ بتعزيزات أمنية كبيرة في العاصمة نيامي وضواحيها

وذلك في ظل احتمالات شن عمل عسكري من قبل دول مجموعة إكواس مدعومةً من أطراف أوروبية كفرنسا على أقل تقدير التي تم الإعلانُ عن طرد سفيرها من نيامي..

في المقابل أعلنت كلٌ من بوركينا فاسو ومالي أن أي اعتداء على النيجر هو إعلانُ حرب عليهما، لتبقى مساعي السلام قائمةً خوفا من تداعيات أي حرب على أمن القارة الإفريقية ككل كما تحذر عواصم إقليمية كالجزائر ودولية كموسكو وروما.

ما هي السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث وهل نحن أمام موعد مع حرب لا بد منها أم أن مساعي السلام ربما تلقى صداها؟

ما هو موقف فرنسا التي تخرج مطرودة من إفريقيا دولة بعد أخرى وكيف يمكن لها أن تعوض خسائرها الاقتصادية؟

وما هي بدائل الدول الإفريقية في تعاملاتها الدولية اقتصاديا وعسكريا؟

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