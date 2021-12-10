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جولة محمد بن سلمان الخليجية.. ما رسائل السعودية لنووي إيران و صواريخها؟

أخبار العالم العربي

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تشديد التعاون بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران، جاء في ختام جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من البحرين، بعد ان أكد إلى جانب قطر والامارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على ضرورة العمل الفعال بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بينما علقت إيران على الجولة بالقول إنها تنصح جيرانها بالتصرف بعقلانية وتصحيح ما وصفتها بسياساتهم الخاطئة 

فهل في جولة بن سلمان الخليجية ما يقلق طهران؟ وما حدود التنسيق بين دول الخليج العربية لتبني الرؤية السعودية حول ما تصفه بالتهديد الإيراني ؟

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