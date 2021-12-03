جورج قرداحي يستقيل.. هل تنفرج الأزمة بين لبنان والسعودية؟

بعد عاصفة سياسية أثارتها تصريحاته بين لبنان والسعودية، ها هو وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يقدم استقالته في ظل انقسام المواقف..

بين حالة رفض من منطلق السيادة واحترام العلاقات الدولية كما يقول البعض وبين من يعتبر الخطوةَ ليست أكثر من محاولة لإنقاذ الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل تصدع الجبهات الداخلية وأزمة اقتصادية خانقة.

ما الذي ستغيره استقالةُ قرداحي وهل خلافاتُ المملكة مع بيروت مرتبطةٌ به فقط أم تتعداها بكثير؟ هل من ضمانات خليجية حصلت عليها بيروت حتى تمت الاستقالة كما كان شرط قرداحي منذ البداية؟ في المقابل ألا يُعتبر ما جرى تدخلا من المملكة في شؤون دولةٍ عربية وهو ما ترفضه القوانينُ الدولية؟





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