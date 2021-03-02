"جوازات كورونا".. هل بات اللقاح إجباريا؟

في ظل تفاقم السجال داخل العديد من الدول الأوروبية حول حملات التطعيم ضد كورونا تظهر فكرة جواز سفر كوفيد لتنقل الأوروبيين، وهو ما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يتعارض مع شرط الطوعية في أخذ اللقاح ، موسكو أبلغت بروكسل أيضا أن هذا الإجراء لا يجب أن يمس بحقوق المواطنين الروس خصوصا إذا ما فرض على كل الدول أعضاء الاتحاد .. بينما يطرح التساؤل أيضا حول تقييد حرية تنقل الأفراد من غير الأوروبيين ومن الذين لم يأخذوا اللقاح

فهل يجبر جواز كوفيد الكثيرين على أخذ اللقاح ؟ وكيف يمكن أن لا يتعارض هذا الإجراء مع الحريات الأساسية ؟ وما مدى إمكانية الحديث عنه طالما ليس بالإمكان تعميمه على كل دول العالم ؟

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