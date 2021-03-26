جنوح السفينة.. ما مصير قناة السويس؟

لم تصل أزمة قناة السويس إلى خواتيمها بعد، الشركة المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة في القناة اعلنت فشل محاولة إعادة تعويم السفينة.

وبالرغم من التطمينات وإعلان رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة إنجاز الأعمال المستهدفة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية بلغت نحو 87%. ورغم مبادرات الدعم والمساعدة من جهات اقليمية ودولية، إلا أن عدم إمكانية تحديد موعد واضح لنجاح عمليات التعويم يزيد المخاوف من تراكم التداعيات الاقتصادية لانسداد هذا الشريان الحيوي والاستراتيجي..

فما سيناريوهات مآلات هذه الأزمة؟

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