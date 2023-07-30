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نيوزميكر

جنوب السودان.. تعاون لتمكين دور روسيا بإفريقيا

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ضيف حلقة اليوم من برنامج "نيوزميكر" وزير خارجية جنوب السودان دينق داو.

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