جسر إغاثة جوي وبحري لغزة.. دعم سعودي مستمر

ضيف حلقة "نيوزميكر" المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

أبرز تصريحات المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة لبرنامج نيوزميكر:

- ما يحدث في غزة خرق للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية

- تم استهداف كل شخص وكل مكان في غزة من المدارس حتى المستشفيات

- لم نرَ أي قرارات تضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على غزة

- لم نسمع أصواتا تطالب بمحاكمة من يخرق القوانين الدولية

- استهداف العاملين في القطاع الصحي يعد جريمة

- أرسلنا 7 طائرات مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة حتى الآن

- خلال يومين سيبدأ الجسر البحري بنقل المساعدات إلى قطاع غزة

- الأونروا تتواصل مع السعودية لدعم الاحتياجات العاجلة في غزة

- السعودية تجهز لبناء مستشفى ميداني لسكان غزة