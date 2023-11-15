جرائم إسرائيل بغزة.. إبادة جماعية أمام الجنائية الدولية

بقرارات إسرائيلية ودعم غربي الحرب متواصلة على غزة.. حرب لم توقفها بيانات الإدانة ولا القمم، حرب وثقت فيها جرائم جعلت العالم يتحرك

وفي ظل فشل المسارات السياسية والعسكرية في وقف الحرب، يفرض المسار القانوني نفسه كنتيجة حتمية لجسامة الانتهاكات، منظة AFD تتوجه للمحكمة الجنائية الدولية بملف ثقيل ضد إسرائيل بتهم شملت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في سابقة تاريخية..

ضيف حلقة استوديو باريس الأستاذ عبد المجيد مراري المحامي ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة AFD.