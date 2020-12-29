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جدل انتقال السلطة.. بايدن يتهم البنتاغون

أخبار العالم

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هو الفيتو الأول والورقة الأخيرة على ما يبدو في يد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب..

لكنه خسرها أمام مجلس النواب الأمريكي بعد أن صوتت الأغلبية الساحقة بما فيها أزيد من مئة نائب جمهوري لإبطال نقض ترمب للميزانية الدفاعية، وبعيدا عن القراءة السياسية لقرار مجلس النواب تطرح تساؤلات حول ما إذا كان مجلس الشيوخ سيحذو حذوه بالموازاة مع اتهامات أطلقها الرئيس المنتخب جو بايدن بمحاولة عرقلة عمل إدارته من قبل من عينهم ترامب بالبنتاغون
فهل فقد ترامب دعم نواب حزبه؟ وما فحوى العوائق التي تحدث عنها بايدن؟ وما مدى خطورة عدم تعاون البنتاغون إن صح على عمل إدارة الرئيس المنتخب.

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