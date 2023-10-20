جبهات مفتوحة.. إسرائيل بين فكي كماشة حزب الله وفصائل غزة

مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اقتراب بدء المرحلة الثانية من حربه على غزة، تتجه الأنظار نحو حدود لبنان الجنوبية وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهات إلى جبهات أخرى.

حزب الله يواكب حرب غزة يوميا بعمليات محدودة، عمليات إن دلت على شيء فهي تدل على استعداد الحزب لكل السيناريوهات المحتملة وفي مقدمتها التصعيد العسكري..

في هذه الحلقة من استديو بيروت الحديث عن احتمالات الحرب بين حزب الله وإسرائيل، إضافة الى الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة مع رئيس تحرير موقع 180 بوست الكاتب السياسي حسين أيوب.