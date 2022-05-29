ثمن الغاز الروسي بالروبل.. أوروبا ترضخ

بحث الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، الوضع في أوكرانيا والتطورات بشأن كوسوفو... وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد لنظيره الصربي استمرار روسيا بتزويد صربيا بالغاز دون انقطاع ، كما بحث الرئيسان خطواتِ توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .. وأكدا عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبلغراد ... مكالمة جاءت عقب سلسلة مكالمات من القادة الأوربيين كان آخرها مكالمة ثلاثية جمعت بوتين مع ماكرون وشولتس ، في حين قال أردوغان إنه يعتزم إجراء مكالمة مع الرئيس الروسي يوم الاثنين .

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة بلومبيرغ أن دولا أوروبية ستحذو حذو هُنغاريا، في دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ،، ويسود انقسام واضح بين الدول الاوربية حول مسألة حظر وردات النفط الروسية عشية اجتماع لبحث حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو ، بل إن الخلاف يشمل ملفات أخرى مثل صادرات الأسحلة الى أوكرانيا ... فهل تدرك أوروبا تداعيات سيرها في الركب الامريكي على اقتصادها ووحدتها الداخلية ؟