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نيوزميكر

تونس.. توطيد العلاقة بروسيا وتفاوض حول الحبوب

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

تصريحات وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لـRT:

  • نتطلع إلى تطوير التعاون مع روسيا في كافة المجالات
  • قنوات الحوار مفتوحة مع صندوق النقد الدولي ولدينا خطوط حمر
  • تجمعنا مع موسكو تاريخيا علاقات ودية يجب مواصلتها ودعمها
  • الرئيس سعيد يعمل على إعادة تونس إلى موقعها عقب استخلاص العبر من التجربة التي خضناها في السنوات الماضية
  • لم نتكلم مع أي طرف بخصوص التطبيع مع إسرائيل وموقفنا بشأن ذلك واضح
  • لدينا اتصالات يومية مع الأطراف الليبية

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