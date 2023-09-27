تونس.. توطيد العلاقة بروسيا وتفاوض حول الحبوب
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
تصريحات وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لـRT:
- نتطلع إلى تطوير التعاون مع روسيا في كافة المجالات
- قنوات الحوار مفتوحة مع صندوق النقد الدولي ولدينا خطوط حمر
- تجمعنا مع موسكو تاريخيا علاقات ودية يجب مواصلتها ودعمها
- الرئيس سعيد يعمل على إعادة تونس إلى موقعها عقب استخلاص العبر من التجربة التي خضناها في السنوات الماضية
- لم نتكلم مع أي طرف بخصوص التطبيع مع إسرائيل وموقفنا بشأن ذلك واضح
- لدينا اتصالات يومية مع الأطراف الليبية