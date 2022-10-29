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تورط بريطاني بالهجوم ضد روسيا.. ماذا بعد؟

أخبار العالم

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في اتهام مباشر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تورط وحدات من البحرية البريطانية في التخطيط وتنفيذ أكبر هجوم أوكراني بالطيران المسير على سفن مدنية وعسكرية في خليج سيفاستوبل،

وأشارت الوزارة إلى أن المختصين البريطانيين المشرفين على الهجوم يتمركزون بمدينة أوتشاكيف في منطقة نيكولايف.. بهذا الصدد أكدت وزارة الدفاع مشاركة وحدات من البحرية البريطانية في عمليات التخريب التي لحقت بأنابيب السيل الشمالي.
فيما أعلنت الخارجية الروسية أنها ستعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي إلى الأعمال الإرهابية ضد روسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود وضلوع لندن فيها.
فما هي تبعات الاتهام الروسي لبريطانيا؟ وهل يكرس تعاظم الدور البريطاني بالأزمة الأوكرانية احتمالات الصدام؟

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