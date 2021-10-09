توتر صيني أمريكي.. هل يتحول إلى صدام؟

عقب تعرض غواصة نووية أميركية لحادث في بحر جنوب الصين، أكدت بكين أنه يجب على واشنطن أن تقدم توضيحات بشأن ظروف الحادثة وسبب وجودها في بحر الصين الجنوبي.

وفيما تطالب بكين الولاياتِ المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، شددت الخارجية الصينية على ضرورة إدراك واشنطن الحساسية العالية لقضية تايوان والضرر الجسيم للقضايا ذات الصلة بها والالتزام بمبدأ صين واحدة.

فما التبعات المقبلة لهذه الحادثة ؟ وما حقيقة المخاوف الصينية؟

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